Milan-Cremonese, la curiosità: il confronto Leao-Giroud | Serie A News

Nessun giocatore dell'attuale rosa del Milan ha segnato in Serie A contro la Cremonese, ma Rafael Leão ha realizzato quattro reti nelle ultime cinque sfide giocate contro squadre neopromosse in Serie A (complessivamente il portoghese è a 8 gol in 20 precedenti). Cerca il suo primo gol contro una neopromossa, invece, Olivier Giroud: nelle sei partite giocate contro matricole del campionato italiano, l'attaccante francese ha servito tre assist. LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Gerry Cardinale sul Diavolo >>>