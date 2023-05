Milan-Cremonese 1-1, il racconto e il tabellino di ‘acmilan.com’

Milan-Cremonese, i rossoneri rischiano la beffa, il gol di Messias nel recupero vale almeno un punto a San Siro. Il racconto di 'acmilan.com'

(fonte:acmilan.com) - Il primo verdetto del nostro maggio-verità non è positivo: il Milan riesce solo a pareggiare contro la Cremonese. Come a Roma, in pieno recupero dopo essere andato sotto. Davvero incredibile l'epilogo di oggi, i rossoneri hanno dominato e meritavano la vittoria: tra VAR e mira, però, nessuna delle numerose occasioni ha trovato la via della rete. Cattiva sorte sì ma ci sono degli errori, come la disattenzione che ha regalato il vantaggio ai grigiorossi. Il gol di Okereke resta una beffa, Messias ha almeno alleviato il dolore. Comunque una serata storta.

Dovevano essere tre punti basilari nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, ora invece il cammino si rimette in salita a un mese dalla fine del campionato. Se Pioli ha effettuato molti cambi nella formazione tipo, la resa della squadra è rimasta buona ma come a Bologna, così come contro Empoli e Salernitana, niente bottino pieno. Il Diavolo dopo la 33ª giornata raggiunge quota 58, scendendo al quinto posto in classifica (al pari di Atalanta e Roma) a -6 dalla seconda posizione della Lazio. Proprio i biancocelesti saranno il prossimo avversario in Serie A, sabato 6 maggio alle 15.00 a San Siro. Un big match davvero fondamentale.

LA CRONACA

Come prevedibile comanda il Milan, di base con un possesso palla abbastanza veloce orientato ad accelerazioni improvvise: la prima è di Origi al 4', tiro debole. All'11 arriverebbe il gol del vantaggio, quando Saelemaekers aggancia il lancio millimetrico di Kalulu, il VAR però lo annulla per il fuorigioco in partenza del belga. L'episodio negativo non toglie energia, anzi continuano le azioni offensive: al 17' di nuovo Origi, diagonale mancino respinto da Carnesecchi; al 21' un errore nel retropassaggio di Meïté apre un varco per De Ketelaere, il quale prova a saltare il portiere ma viene fermato. La tanta volontà non combacia in fase realizzativa: al 28' Saelemaekers viene ribattuto; al 38' il colpo di testa di De Ketelaere sugli sviluppi di un angolo termina alto; al 44' cross di Saelemaekers per l'incornata imprecisa di Origi. 0-0 al riposo.

I rossoneri ricominciano ad aggreddire e attaccare: al 52' Saelemaekers mira e calcia, non va. Al 53' primo tentativo targato Cremonese, Afena-Gyan ci prova dalla distanza senza inquadrare la porta. Scocca l'ora e Díaz si divora un'occasione, mandando alto di testa da pochi passi il servizio di Saelemaekers. Che brivido qualche istante dopo, quando Valeri svetta sottomisura ma non trova il bersaglio. Tocca a Giroud e Leão, è il momento di massima spinta. Proprio il portoghese al 64' libera Díaz, non lucido a concludere dal limite. Doccia gelata al 77', i grigiorossi passano: Okereke raccoglie un pasticco della coppia Kalulu-Thiaw e di piatto non lascia scampo a Maignan. Assalto finale: all'81' Leão spreca il possibile pareggio con un destro a lato; all'83' Krunić svetta su corner ma niente da fare. Finale accesissmo, al 93' la punizione di Messias - rasoterra, in mezzo a mille gambe e anche deviata - vale il pareggio. Sempre nel recupero viene espulso Pickel per condotta violenta, poi allo scadere il miracolo di Carnesecchi nega la gioia a Krunić. Triplice fischio. LEGGI ANCHE: Ibra, Openda e la grande offerta del PSG: Mercato Milan, le ultime di oggi

IL TABELLINO

MILAN-CREMONESE 1-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Bennacer (1'st Krunić), Vranckx (30'st Tonali); Saelemaekers (30'st Messias), De Ketelaere (18'st Giroud), Díaz; Origi 18'st Leão). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Hernández, Kjær; Adli, Bakayoko; Rebić. All.: Pioli.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiricheș (27'st Ghiglione), Lochoshvili, Vásquez; Meïté, Benassi (11'st Okereke); Pickel, Galdames (34'st Castagnetti), Buonaiuto (11'st Valeri); Afena-Gyan (27'st Ferrari). A disp.: Saro, Sarr; Aiwu, Bianchetti; Acella; Ciofani. All.: Ballardini.

Arbitro: Pairetto di Torino.

Gol: 32'st Okereke (C), 48'st Messias (M).

Ammoniti: 47'st Vásquez (C), 53'st Ghiglione (C).

Espulso: 51'st Pickel (C).