Milan, contro l’Atalanta in ballo Champions e tanti soldi | News

Contro l'Atalanta il Milan si gioca l'accesso alla prossima Champions League ma in palio ci sono anche tanti soldi

Tutto passa dal 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Domenica sera il Milan dovrà assolutamente vincere contro l'Atalanta per accedere alla prossima Champions League. Dopo aver sciupato il primo match point contro il Cagliari, i rossoneri non possono più sbagliare. Alle spalle, sia Napoli che Juventus, sulla carta sono favorite per una vittoria finale contro, rispettivamente, Verona e Bologna. In palio, però, non c'è solo la qualificazione alla competizione europea ma anche diversi soldi. Ecco perché i bergamaschi, nonostante siano già aritmeticamente qualificati, vogliono portare a casa i tre punti. Tra il secondo e il quinto posto ballano oltre 5 milioni di euro legati ai diritti televisivi. Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.