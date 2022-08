Milan, alcune considerazioni dopo la vittoria di ieri contro l’Udinese

Chi ben comincia è a metà dell'opera, dice un vecchio proverbio. E il Milan, di fatto, ha iniziato bene vincendo davanti ai propri tifosi battendo per 4-2 contro l'Udinese. Nonostante il risultato, si sono verificate delle note positive ma anche qualcuna che ha fatto un po' storcere il naso. Niente di così irrisolvibile, ma in questo caso è meglio prevenire per far in modo di evitare futuri errori.