Milan, debutto amaro in campionato per Conceicao: solo un pareggio contro il Cagliari

Dopo il suo esordio in Supercoppa Italiana, Conceicao ha guidato per la prima volta il Milan in campionato sabato scorso: pareggio amaro

Redazione 13 gennaio 2025 (modifica il 13 gennaio 2025 | 19:46)

Dopo il suo esordio in Supercoppa Italiana, Sergio Conceicao ha guidato per la prima volta il Milan in campionato sabato scorso, nella sfida contro il Cagliari. L’allenatore portoghese sperava in una vittoria per iniziare al meglio il suo cammino in Serie A, ma il risultato finale è stato un deludente 1-1.

Nonostante la volontà di imporre il proprio stile di gioco, il Milan ha faticato a trovare continuità e precisione contro un Cagliari ben organizzato, che ha resistito con determinazione per portare via un punto prezioso. Un’occasione persa per i rossoneri, che restano bloccati a metà classifica, con un cammino che si annuncia tutt’altro che semplice.