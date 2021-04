Milan, che sfortuna per Calhanoglu: il dato sui legni | Serie A News

C'è una statistica interessante riguardante Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan: il turco ha preso 5 legni in Serie A

Il Milan, dopo una prima parte di stagione fantastica, sta un po' rallentando in questo finale. Tanti i motivi: stanchezza fisica e mentale, infortuni, ma anche sfortuna. A tal proposito c'è un dato riguardante Hakan Calhanoglu, trequartista rossonero. Il turco, infatti, in questa stagione in Serie A, ha preso ben cinque legni. E' al primo posto in questa speciale classifica insieme a De Paul e Zapata. Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.