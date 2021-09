Milan, che numeri di Rebic nelle ultime otto partite! | Serie A News

Ante Rebic al centro dell'attacco anche in Milan-Venezia, match valido per la 5^ giornata di Serie A. Che numeri per il croato!

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Milan-Venezia, match valido per la 5^ giornata di Serie A. Anche questa sera ci sarà Ante Rebic a guidare l'attacco rossonero vista la contemporanea assenza di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Una brutta notizia per il Diavolo? A giudicare dai numeri non sembrerebbe affatto così. Il croato, infatti, ha preso parte a otto reti nelle ultime sette partite giocate in campionato: per il croato cinque gol e tre assist in questo periodo. Milan-Venezia, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Ballo-Touré.