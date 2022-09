Milan, Cardinale oggi a Milanello per incontrare la squadra

Miglior primo Derby da nuovo proprietario del Milan non poteva certamente esserci: Gerry Cardinale, presente ieri a San Siro durante il match che ha visto i rossoneri battere i nerazzurri per 3-2, questa mattina sarà presente al centro sportivo del Diavolo per un incontro con l'allenatore Stefano Pioli e tutta la squadra. Certamente un modo per fare nuovamente i complimenti ai rossoneri per il successo ottenuto ieri, ma anche un sintomo di attaccamento e vicinanza da parte del numero uno di Redbird. Gerry Cardinale, come riporta inoltre la Gazzetta dello Sport, prima di ripartire si tratterrà a Milano qualche giorno.