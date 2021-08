Milan-Cagliari, seconda gara casalinga consecutiva del Diavolo con i Sardi

Sarà la seconda gara casalinga consecutiva del Milan contro il Cagliari: l'ultimo incontro risale alla penultima giornata dello scorso maggio

L'ultima gara interna del Milan in Serie A è stata proprio contro il Cagliari lo scorso maggio: questa sarà solo la seconda volta in cui i rossoneri affrontano la stessa squadra per due gare di fila in casa nel massimo campionato (dopo il Bologna nel 2003).