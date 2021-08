Milan-Cagliari, Pioli: “Per le prossime gare dovremo alzare il livello”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Cagliari a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Cagliari, partita della 2^ giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulle sue impressioni sul match: "Mi porto via tutto. Il pre-partita, i nostri tifosi. L'ambiente respirato, le emozioni che ci hanno dato, l'energia che abbiamo preso da loro e che abbiamo messo in campo. Bella prestazione: idee, intensità, ritmo. Potevamo segnare anche di più, ma abbiamo fatto bene cose che a Genova e nelle amichevoli precampionato non erano uscite. Cominciare bene il campionato è importante, ci sono tante situazioni da migliorare, giocatori da recuperare. I prossimi impegni saranno belli ma difficili".

Sul perché il Milan ha iniziato così bene la stagione: "Tra le tante cose dette sui giornali, una era corretta: non abbiamo cambiato conduzione tecnica. Abbiamo cambiato anche pochi giocatori, oggi in campo solo Mike Maignan e Olivier Giroud nuovi. All'inizio ci darà un vantaggio. Siamo stati bravi, ma ci sono cose da migliorare. Queste due partite l'abbiamo fatte diventare facili noi, continuiamo con questo spirito. Sfruttiamo la sosta per recuperare Franck Kessié e Zlatan Ibrahimović. Arriveranno impegni competitivi che richiederanno un Milan forte".

Su come è stato tornare a giocare davanti il pubblico di 'San Siro': "È stato bellissimo ed emozionante. E' vero che i giocatori ora mi sentono meno, ma i ragazzi sentono l'affetto dei nostri tifosi. Noi cerchiamo di ripagarli facendo un buon calcio".

Sul Milan che ha allungato e completato la rosa: "Dobbiamo avere per forza tanti titolari quest'anno. Quando riprenderemo il campionato, poi faremo Lazio, Liverpool, Juventus, Spezia, Atlético Madrid, Atalanta. Giochiamo un calcio dispendioso dal punto di vista fisico, dovrò essere bravo a ruotare bene i giocatori. Alleno giocatori forti, le scelte saranno difficili. Ma allo stesso tempo saranno facili, perché i giocatori si allenano bene. E quindi sarà facile fare le scelte per le partite".

Su cosa dovrà fare il Milan per proseguire su questa strada: "Mantenendo questo livello di prestazione quando affronteremo le dirette avversarie per andare in Champions, vincere qualcosa di importante. Stasera è stata una grande prestazione, ma il livello dovremo alzarlo per i prossimi impegni. Sono tanti i miglioramenti da fare. I risultati li stiamo avendo con continuità, ma per continuare ad essere una squadra di grandissimo livello bisogna alzare il rendimento. Il nostro obiettivo è competere in Italia e con le corazzate d'Europa". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri della nostra redazione >>>