Milan-Cagliari, Giulini: “Salvezza indimenticabile, sono contentissimo”

Il dirigente rossoblù Tommaso Giulini ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A che si svolgerà a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "È stato un fiume di emozioni, è stato bellissimo e complicatissimo. Eravamo tutti insieme a vedere la partita. È stato bellissimo, ce lo siamo meritato. È scattato qualcosa nella partita col Parma, quel 4-3. Eravamo quasi retrocessi, poi la rimonta. Penso che gli uomini di questo gruppo ci hanno portato a questi grandi risultati. È stato un anno complicato, non ce lo aspettavamo, ma se ci siamo salvati è perché tutti hanno messo il loro mattoncino. Salvezza indimenticabile. Ci siamo rimasti male lo scorso anno e dopo un grande girone d'andata abbiamo fatto un pessimo girone di ritorno. Quest'anno nell'anno del centenario abbiamo fatto l'andata malissimo. Abbiamo provato a dare una certa identità con un allenatore importante, ma per una serie di motivi e una serie di errori non siamo riusciti a ottenere dei risultati. Tutti colpevoli. Per fortuna col cambio di allenatore, c'è stato anche un cambio di tendenza con questa fantastica salvezza. Ha portato compattezza ed entusiasmo. Ci ha portato il tipo di calcio che serviva per salvarci. Bravo a cambiare la testa dei ragazzi, voglio ringraziare lui e il suo staff. Dalla partita col Parma in poi abbiamo fatto tutte le trasferte insieme, col figlio di Semplici siamo stati un quartetto inseparabile per un mese, facendo le trasferte più impossibili. Anche oggi siamo arrivati insieme allo stadio".