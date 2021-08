Milan-Cagliari, Cragno infortunato: salterà il match di domenica sera

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, salterà la partita di domenica sera a 'San Siro' contro il Milan per un infortunio muscolare

Milan e Cagliari si affronteranno domenica sera alle ore 20.45 allo Stadio 'San Siro'. La gara sarà valida per la seconda giornata di Serie A Tim e chiuderà, insieme a Salernitana-Roma, il programma del turno del massimo campionato nazionale. Non sarà della gara il portiere dei sardi Alessio Cragno. Il numero 28 rossoblù, infatti, salterà per infortunio il match. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'estremo difensore ha accusato una distrazione di primo grado al muscolo ileo-psoas. Si teme uno stop di circa 20-25 giorni per il 27enne toscano, ma avrà modo di recuperare tranquillamente approfittando anche della sosta delle nazionali. Al suo posto dovrebbe giocare tra i pali Radunovic, anche se resta insidiato da Aresti. Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite