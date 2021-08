Milan-Cagliari, con una vittoria si potrebbe eguagliare il record di Ancelotti

Se il Milan dovesse vincere contro il Cagliari si potrebbe eguagliare un record di Carlo Ancelotti risalente alle stagioni 2002/03 e 2003/04

Il Milan potrebbe vincere le prime due gare stagionali di Serie A in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2002/03 e 2003/04, con Carlo Ancelotti alla guida.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite di campionato. Solo tre volte nella sua storia ha registrato almeno sette clean sheet di fila in Serie A: nel febbraio 1994 (9), nell'ottobre 1993 e nel gennaio 1972 (7). In caso di porta inviolata contro il Cagliari, i rossoneri inizierebbero il campionato con due partite senza gol subiti per la terza volta nel XXI secolo (dopo il 2002/03 e il 2020/21).