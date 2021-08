Milan-Cagliari, Calabria: “Fondamentale avere venti titolari”

Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Cagliari di 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Sui tanti giocatori di livello che hanno i rossoneri: "A questi livelli è fondamentale che non ci siano solo undici titolari, ma 20. Soprattutto in una squadra come il Milan, in un campionato tosto come questo, in una Champions come quella che sta per iniziare. C'è chi parte titolare e chi entra: ma anche chi entra in 5' può fare bene. Anzi può fare anche meglio, perché è più fresco".