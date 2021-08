Milan-Cagliari 4-1, Semplici: “Abbiamo avuto tutti gli episodi contro”

Leonardo Semplici, tecnico rossoblu, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Cagliari a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Se il cambio modulo è un jolly: "Per quanto riguarda il ribattere, il 2-1 è stato un episodio sfortunato. Il terzo gol è nato su un lancio di Carboni sbagliato, la pressione era alta e i centrocampisti ci hanno bucato. Ci siamo demoralizzati, non deve accadere, ma alla fine la squadra nono ha tenuto male il campo. Riguardo il modulo, stiamo provando varie maniere in corso della partita. Alcuni giocatori ci danno dei vantaggi, la squadra al momento è da completare. Siamo in costruzione però sono due moduli che teniamo presente perché durante la settimana proviamo entrambe le cose. L'importante è che rimangono i principi".