Milan-Cagliari 4-1, Pioli: “Tonali è maturato. Cresceremo senza paura”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Cagliari a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Sulla difficoltà di gestire un gruppo così giovane : "Io credo che se vogliamo avere un futuro positivo dobbiamo ragionare così. Io riconosco i giocatori come titolari, faccio fatica a fare delle scelte e ne farò ancora di più perché ci mancano Ibra, Kessié... Se tutti manterranno questo atteggiamento, saremo competitivi. Sul girone di Champions si, è stimolante, ma affrontiamo una quadra che ha vinto due anni fa la Champions, l'atletico ha vinto la Liga e il porto ha buttato fuori la Juve. Noi dobbiamo crescere senza paura e dobbiamo lavorare giorno per giorno".

Su Leao e Saelemaekers: "Credo che in tutte le amichevole c'è stata una situazione che si è ripetuta. Abbiamo fatto delle partite contro avversarie di buon livello. Per come abbiamo giocato queste amichevoli, avevamo segnato poco. Questa sera, invece, ci siamo mossi con più qualità e questo è un passaggio chiaro. Certo che non possiamo pretendere di fare ogni partita 20 tiri, ma le squadre forti sanno vincere anche soffrendo e giocando male. Noi giochiamo bene e vinciamo, ma le squadre forti vincono quel tipo di partite".