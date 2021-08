Milan-Cagliari 4-1, Calabria: ‘Il mister ci fa fare un bel lavoro: siamo con lui’

Davide Calabria, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Cagliari di 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Sugli obiettivi personali : "Si, lavorare sempre di più per migliorare il mio impatto con le partite. Poi anche quello che mi chiede il mister è fondamentale. Sicuramente la Nazionale è un obiettivo, è un susseguirsi di quello che faccio qua. Mi auguro che faremo una grande annata anche quest'anno".

Sui movimenti consolidati: "Ormai lavoriamo tanto tempo insieme, con i tifosi si fa un po' più di fatica nel sentire il mister. Ma in ogni caso dobbiamo essere noi a dire in campo come muoverci. Fa parte della crescita, bisogna lavorare con il mister e poi si vede sul campo.