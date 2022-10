Milan, Brahim Diaz ha superato le reti segnate nello scorso campionato

Brahim Diaz è stato protagonista di una grande partita ieri contro il Monza. Oltre ad aver fornito un'ottima prestazione, lo spagnolo è stato anche autore di una meravigliosa doppietta salendo così a quota quattro gol in campionato. Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, grazie a queste due reti Brahim Diaz ha eguagliato la sua miglior stagione realizzativa in Serie A: quattro gol, come nel 2020/21; inoltre, ha già superato in nove presenze le reti dello scorso campionato in 31 gare (tre). Milan, Brahim Diaz trascina i rossoneri. Delusione De Ketelaere.