Milan-Bologna, Tonali: “Pioli fondamentale per me, mi ha saputo parlare”

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022

Quanto è stato importante Pioli per te? "Tanto, fondamentale. Mi ha saputo parlare e gestire e non è una cosa che può fare chiunque. In questi momenti lui rimane un punto fondamentale per me e per la squadra". Ecco come e dove seguire Milan-Bologna di Serie A in tv o diretta streaming >>>