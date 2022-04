Milan-Bologna, Tonali: “C’è solo un obiettivo, siamo tutti al 100%”

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022

Come stai fisicamente e psicologicamente? "Stiamo tutti bene, siamo tutti al 100%. Dobbiamo entrare in campo sapendo che c’è solo un obiettivo”.

Che partita ti aspetta? “Una partita diversa perché sappiamo tutti che queste ultime partite sono tutte a sé, non ci sono più bonus che abbiamo avuto durante l’anno. Oggi entriamo in campo per vincere, l’unica cosa che vogliamo fare”.