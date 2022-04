Milan-Bologna, Leao: “Ecco cosa ci è mancato. La pressione è positiva”

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Bologna di Serie A. Le sue dichiarazioni

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo primi, ma oggi è stata una partita brutta che non abbiamo vinto. Noi giochiamo sempre per vincere. Abbiamo creato tante occasioni, ma non siamo riusciti a fare gol".