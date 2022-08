Milan-Bologna, Pioli: “De Ketelaere? Lo vedo positivo e fiducioso”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni. "Facciamo come sempre la corsa su noi stessi, giochiamo partita per partita. Il campionato italiano lo richiede. L'avversario ci ha già creato difficoltà in passato, dovremo farli correre tanto. Charles De Ketelaere? Ho parlato con tutta la squadra prima. Lo vedo positivo e fiducioso come tutti i suoi compagni, non ci sarà bisogno di particolare incoraggiamento. Vogliamo fare la partita, con le nostre caratteristiche, le nostre qualità. Su questo lavoriamo tanto e vogliamo averlo anche stasera". Ecco come e dove vedere Milan-Bologna in tv o in diretta streaming >>>