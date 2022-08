Milan-Bologna, Pioli: “De Ketelaere e Leao possono soltanto crescere”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla partita vinta davanti ad un pubblico eccezionale: "Devo dire che giocare davanti ai nostri tifosi è particolare. Ci regala un'emozione, una passione, che noi cerchiamo di tramutare in energia in campo. Siamo consapevoli che possiamo fare sempre meglio, ma abbiamo giocato con grande voglia, con grande ritmo, con grande voglia di difendere bene da squadra".

Su Charles De Ketelaere: "Che Charles abbia un grande talento non ci sono dubbi. Deve crescere, trovare ritmo, intesa con i compagni e i compagni con lui. Sono processi che richiedono un po' di tempo. Quando conosci meglio il compagno sai quando dargli la palla, conosci il movimento, ecc. Ma ha già fatto vedere delle qualità, è molto intelligente. Non potrà far altro che crescere".

Su Rafael Leao: "Con un giocatore dal potenziale così importante deve continuare a pensare di poter credere e migliorare giorno dopo giorno. Rafa, dal 4 luglio, è sereno, determinato, voglioso. Non ha mai sbagliato un atteggiamento o un allenamento. Contro l'Udinese magari non ha giocato al massimo. A volte ha il linguaggio del corpo che lo frega. Ma vuole migliorare e con quelle doti tecniche e fisiche non può far altro che continuare a farlo. Sull'impegno non c'è dubbio, poi quando vedi che fa una corsa di trenta metri per recuperare sul difensore sono richieste che vanno esaudite. Leao può crescere ancora, è un altro step che deve fare".

Sulla posizione di esterno destro d'attacco: "Sono contentissimo di Junior Messias e di Alexis Saelemaekers. Abbiamo degli equilibri nostri che richiedono queste figure. Lavoro sporco, di rientro, di recupero in fase difensiva. Perché a sinistra abbiamo un potenziale offensivo enorme. A destra mi sento a posto con i giocatori che ho e non credo che Yacine Adli possa giocare a destra. E' un trequartista, al limite può partire da sinistra perché gli piace quella zona lì, ma non penso possa giocare sulla destra".

Sui difensori Fikayo Tomori e Pierre Kalulu: "Stanno facendo delle prestazioni molto importanti. Se arrivano palloni sporchi, in velocità e in profondità, sono sempre attenti. Hanno sbagliato soltanto un'uscita su Marko Arnautovic. Un errore in una gara di 95' con questo ritmo, con questa intensità, ci può stare. Mi piacciono molto anche in fase di impostazione, il Bologna andava nell'uomo contro uomo e noi siamo stati bravi a trovare altre soluzioni".

Sull'acquisto di Malick Thiaw: "Credo che possa arrivare domani. È un giocatore di grande prospettiva, veloce, intelligente, buona tecnica, fisicità. E' un ragazzo con le caratteristiche giuste per stare nel nostro gruppo".