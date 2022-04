Milan-Bologna, Pioli: “Giocato con intensità, ci è mancato solo il guizzo”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Bologna di Serie A. Le sue dichiarazioni

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla squadra che crea ma che non finalizza: "Sono d'accordo, ma credo sia anche facile l'analisi della partita di stasera. Non siamo riusciti a trovare il guizzo, la giocata. Abbiamo buttato palloni che potevamo giocare meglio. La squadra ha fatto la partita, abbiamo incotnrato una avversario che si è difeso bene. Abbiamo giocato con intensità, abbiamo lavorato bene senza palla. Con la palla ci è mancato il guizzo, è così il calcio. Andrà meglio la prossima".

Se esclude che sia stato un freno mentale: "Lo escludo. La prestazione è stata giusta, con la giusta carica, energia e qualità fino agli ultimi 20 metri. Se la mente ci è accusata negli ultimi metri, ci è mancata qualcosa. In questo periodo stiamo lavorando tanto e macinando poco. Non eravamo né troppo carichi, né presuntuosi. Abbiamo fatto la partita, ci è mancato il guizzo, peccato. E' mancato un po' di lucidità, non ho niente da dire alla squadra se non essere più lucidi ed efficaci".

Se si aspetta dalle altre squadre questi up and down: "Si, mi aspetto queste difficoltà per tutte le squadre. Nn ci nascondiamo se diciamo se questa giornata poteva essere un vantaggio per noi, ma non è stato così. La prossima partita contro il Torino sarà difficile. Sarà un campionato in cui si lotterà fino alle ultime due giornate. Cercheremo di segnare qualche gol e lottare fino alla fine perché è una squadra viva, pronta con qualità. Pensiamo alla prossima gara".

Se è un'occasione mancata: "Chiaro. Giochiamo sempre per vincere, abbiamo giocato davanti ai nostri tifosi fantastici. Non ci siamo riusciti, la valuteremo bene e cercheremo delle situazioni in cui faremo bene nella prossima gara".

Su Brahim Diaz: "Nel secondo tempo abbiamo giocato nella meta campo del Bologna. Per il trequartista era difficile andare incontro, doveva essere servito dietro la linea. Negli ultimi minuti, con l'entrata di Ibrahimovic, ci siamo fatti attrarre troppo per buttare la palla dentro. Ma ci sta., i minuti erano meno e la lucidità mancava. Se tu vedi qui l'inserimento di Brahim era quello di avere un giocatore sotto al centravanti per avere una soluzione in più. Sulla prestazione, sull'intensità, sulla voglia di vincere non ho niente da rimproverare, proveremo a fare meglio".

Ancora sulla posizione di Brahim: "Soprattutto con la difesa a tre basta un movimento di un attaccante che fai abbassare la linea. Di solito, secondo me dentro l'area si subisce tanti gol. Se vedi tutte queste azioni è sempre libero nel dischetto dell'area di rigore, ma siamo stati sfortunati. Faremo gol la prossima, speriamo".

Se giocare : "Il Bologna ha fatto un buon primo tempo, noi abbiamo avuto ottime possibilità di ripartenze in campo aperto. Nrl primo tempo abbiamo mancato di sfruttare queste occasioni. Quando gli avversari poi si chiudono diventa difficile, o hai qualità nell'uno contro uno o giochi con la palla in alto. Il Torino sarà difficile, ha fermato Juve e Inter, ci prepareremo al meglio perché vogliamo fare bene".

