Milan-Bologna, Pioli: “Bene De Ketelaere, Leao sereno. E su Thiaw…”

Carmelo Barillà

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni. "Mi ha soddisfatto il lavoro della squadra, l'impegno dei giocatori, la voglia. Abbiamo alzato da soli le aspettative, ma vedo sempre calciatori affamati. Siamo entrati già nella storia di questo club, ma questa voglia mi fa stare tranquillo per il futuro. Possiamo dire ancora tanto. Qualche volta abbiamo esagerato nella ricerca della profondità. Lavoriamo tanto, mi piace che i giocatori stressino le difese avversarie. Quando c'è la possibilità di affondare va bene, si deve attaccare. Ma ci sono anche momenti in cui va gestita meglio e un po' di più la palla. Dobbiamo migliorare in questo".

Su De Ketelaere:"Sensazioni soltanto positive. Deve conoscere meglio il campionato italiano, i compagni ed il nostro modo di giocare. Che abbia delle qualità è indubbio: ha qualità, fisicità, talento, ha tutto. Però ci vuole un po' di tempo, anche se è molto intelligente. Farà sicuramente divertire i tifosi e ha fatto vedere di poter essere decisivo".

Ancora Pioli: "Oggi abbiamo giocato quasi con due attaccanti. De Ketelaere era molto vicino a Giroud. Ma queste soluzioni le vedremo di volta in volta, in base agli avversari. Lo stesso Charles potrà giocare a destra o più centrale per dialogare con i compagni".

Sulle tante soluzioni a disposizione:"Se continueremo a giocare per noi e non per il singolo andrà sempre bene. Da oggi comincia una nuova stagione: arrivano turni infrasettimanali, coppe. Tutti saranno importanti, c'è voglia di mettersi in discussione, di dare una mano. Fin quando vedrò questi atteggiamenti...".

Una battuta su Leao:"L'ho sempre visto sereno, ha grandissimo potenziale ma sa che potrà migliorare. Non è mai stato in discussione, la testa è sempre stata quella giusta".

Infine, Pioli parla di Thiaw, atteso a Milano nelle prossime ore:"Non è ancora ufficiale, farà le visite mediche domani", conferma l'allenatore rossonero.