Milan-Bologna, Mihajlovic: “Gol su errori nostri. E su Maldini e Ibra…”

Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni. "Abbiamo fatto una buona gara, ma abbiamo preso due gol per due errori nostri, con due passaggi in uscita. Abbiamo sofferto qualche ripartenza, lo sapevamo. Il Milan è sempre la squadra campione d’Italia. Fino al gol di Leao abbiamo fatto bene, non voleva calciare così, ma sbagliando ha ingannato Skorupski. Abbiamo giocato bene, ma non abbiamo attaccato troppo la profondità come l'avevamo preparata e per questo non siamo stati pericolosi".