Milan-Bologna, Kalulu: “Orgoglioso di far parte di questa squadra”

"Gioco all'europea? Sì, perché sin dalle giovanili giochiamo contro tante squadre europee. Ho un tipo di gioco molto internazionale. Penso che questa maniera di giocare l'ho sempre avuta. Ora, però, gioco di più e quindi tutti la vedono di più. Quando fai tante partite di fila, poi, ti aiuta tanto per la fiducia. E questo si vede anche sul campo. Se penso alla Nazionale maggiore della Francia? Quando hai la fortuna di giocare in una squadra come il Milan devi fare di tutto per far vedere che sei forte, per dimostrare il tuo valore. La Nazionale, poi, è una conseguenza. L'obiettivo è diventare sempre migliore".