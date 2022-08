Milan-Bologna, Giroud: “Felice di aver giocato 90′: ne avevo bisogno”

Olivier Giroud , attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Bologna , partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni. "Penso che la squadra ha giocato un'altra partita molto buona. Tanta solidarietà fino alla fine, tutti insieme abbiamo fatto le corse per gli altri. Sono felice di aver giocato tutta la partita, era dal 31 luglio a Marsiglia che non lo facevo. Avevo bisogno di questo, fisicamente, per la fiducia. E poi sono tornato al gol. Non è tutto perfetto, ma abbiamo tanta qualità davanti".

"Charles De Ketelaere? Abbiamo bisogno di tempo per lavorare, per trovarci un po' meglio sul campo. Ma è un piacere giocare con questo tipo di giocatore - ha proseguito Giroud dopo Milan-Bologna 2-0 -. Divock Origi? Lui ritorna da un infortunio durato lungo tempo, adesso si sente bene, fa il massimo per essere pronto per giocare. E' un grande giocatore, è fortissimo: con lui c'è ancora più competizione. In tutte le squadre in cui ho giocato c'era competizione, dove per giocare devi dare il tuo meglio". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>