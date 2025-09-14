Pianeta Milan
MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna, Ferguson: “Anche noi siamo forti a centrocampo”

Milan-Bologna, Ferguson: 'Anche noi siamo forti a centrocampo'
Lewis Ferguson, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Lewis Ferguson, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene, molto bene. Ho avuto un piccolo problema al polpaccio ma i 180 minuti in nazionale mi hanno aiutato. Sono pronto a rientrare ed aiutare la squadra".

Su come fronteggiare il centrocampo del Milan: "Molto difficile, a centrocampo hanno giocatori forti. Anche noi però siamo forti lì e siamo pronti per questa sfida".

