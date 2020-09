Milan-Bologna, esordio in Serie A di lunedì: ecco il precedente (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN-BOLOGNA – Il Milan questa sera inizia la Serie A 2020-21 ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che cercherà di riscattarsi dopo il 5-1 dell’ultimo precedente a San Siro.

Una delle curiosità pre-match è quella riguardante l’esordio in campionato dei rossoneri. Per la seconda volta nella storia della Serie A, infatti, il Milan disputerà la prima gara stagionale di lunedì: l’unica precedente occasione risale al 1 settembre 2003 contro l’Ancona (0-2 firmato da Shevchenko). In quella gara esordì Ricardo Kaka, che subito incantò tutti. Ecco il video preso dall’account Youtube “La Storia del Milan2

