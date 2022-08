Sassuolo-Milan 0-0, Dionisi: “Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari”

Sulla partita : "Non saremo mai una grande squadra, possiamo solo formare giocatori. Prestazioni di questo tipo danno sicurezza, bel primo tempo, ce la siamo giocata alla pari. Noi dovevamo cercare di essere ordinati, nel secondo tempo ci è mancata freschezza e qualità. I cambi sono entrati benissimo, abbiamo concesso metri su metri e non abbiamo avuto la forza di ripartire. Oggi è servita a tutti questa partita, la dobbiamo portare nella prossima contro la Cremonese, che deve diventare la più importante".

Su Alvarez : "Henrique è di qualità, sta migliorando. L'anno scorso ha finito in crescendo. Alvarez va scoperto, si muove da attaccante, più lo porti vicino all'area, più diventa determinante. In Serie A si gioca uomo su uomo, quando ti sfili dalla marcatura diventi immarcabile. Dentro l'area sa fare tante cose".

Sulla mentalità: "Una mentalità da crescere, non dobbiamo mai rinunciare a giocare, ma in partite come questa non puoi farlo. Nell'atteggiamento difensivo di squadra abbiamo margini di miglioramento. Ancora non siamo migliorati, ma stiamo alimentando questa cosa e i ragazzi la stanno riportando. Speriamo di continuare così non trascurando mai il gioco perchè siamo meno strutturati fisicamente delle altre". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>