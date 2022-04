Milan-Bologna, De Leo: “Speriamo di ritrovare leggerezza mentale stasera”

Emilio De Leo, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' prima di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul rapporto 'a distanza' con Mihajlovic: "In realtà non ci si abitua mai, ma ci abbiamo già vissuto. Da quel punto di vista siamo ben rodati".

Sulle ultime tre partite senza segnare: "In primo luogo non ne farei un dramma. Dal punto di vista tecnico dobbiamo migliorare, non siamo stati bravi nelle scelte, nell'ultimo passaggio. Occorre una maggiore leggerezza dal punto di vista mentale, speriamo di ritrovarla questa sera"