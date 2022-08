Milan-Bologna, Bennacer: “Devo dare il più possibile sul campo”

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni. "Ogni anno cerchiamo, io, la squadra, tutti, di fare il meglio in ogni partita, ogni settimana. Penso che devo dare il più possibile sul campo e lavoro tanto per quello". Ecco come e dove vedere Milan-Bologna in tv o in diretta streaming >>>