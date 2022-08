Milan-Bologna, Bennacer: “Dovremo avere un buon approccio”

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni. "Sarà una partita difficile, dovremo avere un buon approccio sin dall'inizio. Sappiamo come gioca il Bologna e non sarà una partita facile. Abbiamo preparato la gara come sempre. Cerchiamo di fare del nostro meglio, poi lavoriamo sulle cose che abbiamo sbagliato. Facciamo sempre di tutto per vincere ogni partita. Penso che lavoriamo bene, io, il mister, tutti. Sono contento, devo anche io cercare di fare del mio meglio per aiutare ancora di più la squadra". Ecco come e dove vedere Milan-Bologna in tv o in diretta streaming >>>