Milan-Bologna, gli applausi di San Siro per Mihajlovic … e Sansone!

Prima di Milan-Bologna , durante l'annuncio delle formazioni, il pubblico rossonero ha tributato tantissimi applausi all'indirizzo di Sinisa Mihajlovic , ex tecnico del Diavolo nella stagione 2015-2016 . Una persona che ha lasciato un'impronta umana importante nel Milan, che sta combattendo una dura battaglia per la propria salute. E il popolo rossonero non l'ha mai dimenticato.

Un vero e proprio boato, invece, come testimoniato dall'inviato a 'San Siro' della nostra redazione, al nome di Nicola Sansone , attaccante del Bologna . Perché? Il giocatore rossoblu, oltre ad aver sempre dichiarato di essere un tifoso rossonero, l'anno passato segnò il gol decisivo in Bologna-Inter 2-1 .

La partita che, di fatto, ha contribuito a far perdere la via dello Scudetto ai nerazzurri nel duello con il Milan di Stefano Pioli. Ecco come e dove vedere Milan-Bologna in tv o in diretta streaming >>>