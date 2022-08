Milan-Bologna 2-0: i numeri della partita di San Siro | Serie A News

Numeri, statistiche e curiosità su Milan-Bologna 2-0, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 andata in scena ieri a 'San Siro'

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - Un 2-0 importante e meritato, per tornare a vincere in campionato - ancora a 'San Siro' - dopo il pareggio di Bergamo. Con i gol di Rafael Leão nel primo tempo e Olivier Giroud nella ripresa, il Milan salta l'ostacolo Bologna. Il Diavolo riprende a pieno la marcia, raggiungendo l'affollata vetta della classifica - in attesa del Napoli - a quota 7 punti. Vediamo, al triplice fischio di una bella serata in termini di prestazione in campo e clima allo stadio, i principali numeri legati alla terza giornata della Serie A 2022-2023.

1 - La striscia di diciannove incontri consecutivi senza sconfitte del Milan (13 vittorie, 6 pareggi) è la più lunga serie di imbattibilità attualmente aperta nei cinque grandi campionati europei.

2 - I rossoneri non hanno perso nessuno dei primi tre match stagionali di Serie A da quando Stefano Pioli siede in panchina. Tre vittorie in altrettante gare nel 2020/21 e nel 2021/22, due vittorie e un pareggio nel 2022/23.

3 - Da inizio 2022 nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata del Milan nei maggiori cinque campionati europei (tredici, come la Real Sociedad).

4 - Rafael Leão ha sia segnato che fornito un assist in un singolo match di Serie A per la prima volta in carriera. Leão è anche il giocatore che ha fatto più assist ad Olivier Giroud in Serie A (quattro).

5 - Da inizio 2022 nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Rafael Leão in Serie A (otto, come Dušan Vlahović ). Tutte le reti del portoghese nel periodo sono arrivati proprio a San Siro. Leão, nello specifico, ha segnato il 44% dei gol casalinghi del Diavolo in Serie A nel 2022 (otto dei diciotto totali).

6 - Dopo sei reti di fila in trasferta in campionato (compresa la doppietta nel derby in casa dell'Inter), Olivier Giroud ha ritrovato il gol a San Siro per la prima volta da gennaio 2022 (vs Roma).

7 - Solo Kasius Denso (19 anni e 325 giorni) e Samuele Ricci (21 anni e 6 giorni) sono più giovani di Charles De Ketelaere (21 anni e 170 giorni) tra quelli ad aver fornito almeno un assist in questa Serie A.