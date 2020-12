Milan, Bianchi: “Squadra non costruita per vincere lo Scudetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ l’ex attaccante di Reggina e Torino Rolando Bianchi ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan è in un momento importante. Sta facendo un cammino eccezionale. Sta arrivando verso la fine della prima parte del campionato e sta incominciando in parte a patire la prima stanchezza fisica. E’ una squadra costruita per fare un buon campionato ma non per vincerlo. E’ al di sopra delle aspettative il suo rendimento”.

Su Kalulu: “A me sta piacendo molto Kalulu. Ha fatto una crescita incredibile. Mi sta impressionando dal punto di vista fisico, tecnico ma anche mentale e in queste partite che ha disputato ha mostrato un grande livello”.

ECCO LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A LUCA SAUDATI>>>