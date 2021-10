Milan, Bennacer: ‘Felice del gol, ma siamo entrati male nel secondo tempo’

Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky‘ al termine di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni. Sul gol: “Sono contento di segnare e di aiutare...

Sul gol: "Sono contento di segnare e di aiutare la squadra. È vero che non segno tanto, ma sono sempre contento quando segno anche perché era un goal importante. Sono felice".

Sulla vittoria: "Siamo entrati male nel secondo tempo, non eravamo in partita. Poi abbiamo provato a giocare con loro in 9: abbiamo vinto ed è la cosa più importante stasera".