Milan-Benevento, i precedenti tra i due club / Serie A News

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Milan e Benevento. Ecco come sono andati i precedenti tra i club in Serie A

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Milan e Benevento, match valido per la 34^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono in lotta per due importanti obiettivi: i rossoneri, dopo un inizio di stagione super, hanno accusato un importante calo di rendimento e rischiano addirittura di finire fuori dalla Champions League. Gli uomini di Filippo Inzaghi, invece, si sono ritrovati in piena zona retrocessione dopo un brutto girone di ritorno. Percorso simile per le due squadre, che si sono affrontate soltanto 3 volte nel massimo campionato. Il bilancio in questi precedenti è in perfetto equilibrio, con un successo per parte e un pareggio. Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.