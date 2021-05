Milan-Benevento, i convocati di Pioli: la decisione su Calabria e Kjær

I convocati di Stefano Pioli per Milan-Benevento, in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. C'era attesa per le condizioni dei due difensori

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Benevento, gara valida per la 34^ giornata di Serie A. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per il match contro la formazione guidata dall'ex Filippo Inzaghi.

C'era attesa di capire di conoscere le condizioni dei difensori Davide Calabria e Simon Kjær, bloccati negli ultimi giorni da un leggero stato influenzale. Fino all'ultimo in dubbio per la chiamata alle armi in campionato, vediamo se Pioli li ha inseriti nell'elenco dei convocati per Milan-Benevento.

PORTIERI: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Kessié, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Ibrahimović, R. Leão, Rebić.