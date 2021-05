Milan-Benevento, due squadre specialiste sulle palle inattive: i numeri

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Benevento, match valido per la 34^ giornata di Serie A. Due squadre forti sulle palle inattive: i numeri

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Benevento, match valido per la 34^ giornata di Serie A. Una partita ad alta tensione perché alle squadre si giocano tanto: i rossoneri sono in piena lotta Champions, le 'streghe' in zona retrocessione. Come noto le palle inattive sono un fondamentale importantissimo nel calcio per trovare la via del gol. A tal proposito, occhio ai numeri di Milan (25) e Benevento (20), che sono due delle tre squadre che hanno realizzato più reti su palla inattiva in questo campionato. Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.