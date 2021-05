Milan-Benevento 2-0: numeri, curiosità e statistiche sulla partita

Milan-Benevento, a 'San Siro', è terminata 2-0: gol di Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match

(fonte: acmilan.com) - Il Milan torna alla vittoria in campionato. Lo fa battendo 2-0 il Benevento a 'San Siro' grazie ai gol di Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández . Buona la prestazione, ottimo il risultato in un momento difficile ma decisivo della stagione. Dopo il verdetto del campo, scopriamo i principali numeri prodotti dalla gara del 34° turno di Serie A .

1 - Era dal 2012/13 che il Milan non otteneva almeno 69 punti in una stagione di Serie A (72 in quell'occasione, ma a fine torneo).