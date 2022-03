Milan, recuperato Bakayoko: presente la sua maglia nello spogliatoio (foto)

All'interno dello spogliatoio rossonero è presente la maglia di Tiemoué Bakayoko: il centrocampista ha recuperato dal suo infortunio

Novità sulle condizioni fisiche di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese si era infortunato a margine della sfida allo Stadio 'Diego Armando Maradona' tra Napoli e Milan, riportando una lesione miofasciale all'adduttore lungo destro. Questa sera i rossoneri saranno ospiti del Cagliari all'Unipol Domus, con il fischio d'inizio in programma alle 20.45. Come si può notare vedendo le foto pubblicate dal Diavolo su Twitter, è presente la maglia numero 41 proprio di Bakayoko all'interno dello spogliatoio dei rossoneri. Dunque il calciatore in forza al Chelsea è recuperato, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>