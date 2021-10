Milan, Baiocchini: “Ibrahimovic punta il Verona. Giroud ci sarà” | News

Secondo Manuele Baiocchini, corrispondente sul Milan, Ibrahimovic punta il Verona, mentre Giroud sarà regolarmente a disposizione di Pioli

Manuele Baiocchini, corrispondente sul Milan, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Secondo il giornalista di Sky Sport, l'attaccante svedese non ha smesso di lavorare nemmeno durante la sosta per le Nazionali e starebbe puntando ad essere a disposizione di Pioli per la sfida di sabato prossimo contro il Verona. Discorso diverso, invece, per Giroud. Il centravanti francese ha recuperato dal suo problema alla schiena e, salvo clamorose novità, sarà regolarmente convocato per la partita tra Milan e Verona.