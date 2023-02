Milan-Atalanta, tre assenti e sei diffidati tra i rossoneri | Serie A News

Questa sera il Milan ospiterà a San Siro l'Atalanta. Il fischio d'inizio è in programma alle 20.45, con la partita che sarà valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A. Tra le fila dei rossoneri saranno tre gli assenti al match contro i nerazzurri. Si tratta degli infortunati Bennacer, Calabria e Florenzi. Altri sei calciatori, invece, dovranno stare attenti e non farsi ammonire in quanto diffidati. I calciatori in questione sono Calabria (assente), Kjaer, Krunic, Leao, Giroud, Rebic. Milan-Atalanta, Pioli cerca i gol della coppia Leao-Hernandez