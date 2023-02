Milan-Atalanta, occhio alle riprese della Dea: le statistiche

Milan-Atalanta, ochhio alle riprese della Dea

La Dea, si legge, ha il miglior rendimento esterno della Serie A con 24 punti in 12 gare e ben sette vittorie conseguite. 5 delle 11 vittorie orobiche a San Siro sono arrivate negli ultimi 15 anni. La squadra allenata da Gasperini ha la grande prerogativa di riuscire a mandare in gol tanti giocatori. Sono ben 17 quelli nella sua compagine che hanno fatto almeno una rete: inutile dire che l'Atalanta è prima in questa particolare classifica. Così come è la formazione che ha avuto il maggior numero di rigori a favore (8) ed ha il miglior saldo tra penalty calciati e subiti (+7). Il Milan è riuscito a guadagnare la bellezza di 11 punti nei secondi tempi. Se le partite fossero finite al 45' sarebbero stati a 33 punti invece dei 44 attuali. Solo il Napoli ha fatto meglio con un +13 nella ripresa. Milan-Atalanta, Pioli cerca i gol della coppia Leao-Hernandez