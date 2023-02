Milan-Atalanta, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di questa sera contro l'Atalanta

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Match di spessore a San Siro: la 24ª di Serie A propone Milan-Atalanta, una sfida d'alta classifica tra due squadre che lottano per la qualificazione alla prossima Champions League. Ci si gioca molto, dunque: dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League l'obiettivo dei rossoneri è dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Avviciniamoci alla sfida delle 20.45 con la nostra consueta anteprima:

QUI MILANELLO

Settimana completa di allenamenti a disposizione dei rossoneri, che ora sono attesi da un altro ciclo di partite complicate: Atalanta, Fiorentina e Tottenham. Mister Pioli per il posticipo domenicale di San Siro non avrà a disposizione Calabria, Bennacer e Florenzi, tutti e tre attesi al rientro nella trasferta di Firenze, mentre può sorridere per il tanto atteso ritorno in squadra di Mike Maignan, che manca da Milan-Napoli del 18 settembre. Lo schieramento di San Siro dovrebbe ricalcare quello visto nelle ultime sfide, con la difesa a tre e Díaz-Leão a supporto di Giroud. Dopo la titolarità a Monza, condita dal gol decisivo, si riapre il ballottaggio tra Messias e Saelemaekers per il presidio della fascia destra. Nessuno squalificato ma diversi diffidati in casa rossonera: Calabria, Kjær, Krunić, Leão, Giroud e Rebić. La squadra scenderà in campo indossando il nuovo Fourth Kit, svelato in settimana e realizzato in collaborazione con PUMA e la casa di moda parigina KOCHÉ.

Così Mister Pioli alla vigilia in conferenza stampa: "Come sempre, sarà una partita aperta perché tra squadre in lotta per la qualificazione in Champions League. Mi aspetto una gara combattuta, è uno scontro diretto. L'Atalanta ha tutte le caratteristiche di una grande squadra: organizzazione, tecnica e fisicità. Noi stiamo bene di testa e di gambe, il momento difficile non c'è più. Maignan sta bene e giocherà, fermo era come un leone in gabbia ma ora è motivato e soprattutto pronto".

QUI ATALANTA

Periodo altalenante di forma per i bergamaschi, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite tra campionato e Coppa Italia. Nelle ultime tre trasferte di Serie A, esclusa la sconfitta con il Sassuolo, la Dea ha fermato la Juventus sul 3-3 e battuto la Lazio per 2-0 all'Olimpico. Positivo il momento di forma di alcuni giocatori come Lookman e Højlund, rispettivamente a quota 14 e 7 reti in stagione, ma anche degli esterni Mæhle e Zappacosta, entrambi in gol di recente. Non sarà della partita l'ex rossonero Mario Pašalić, ai box per una distorsione alla caviglia che lo ha precedentemente escluso anche dalle sfide con Lazio e Lecce. Oltre al croato, assenti per infortunio anche Hans Hateboer, che ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, e Duvan Zapata per una lesione muscolare. Out per squalifica Merih Demiral, non ci sono diffidati.

Alla vigilia anche Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza: "Affrontare i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. Giochiamo contro una squadra forte e cercheremo di fare una prestazione come ci è già capitato di fare. Abbiamo delle qualità che possono dar fastidio al Milan".

DOVE GUARDARE MILAN-ATALANTA

La sfida sarà trasmessa, in Italia, da DAZN, a partire dalle 20.45. Per guardare la partita in un altro paese, puoi consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero".

Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.30 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine della gara, approfondimenti, interviste e la conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction di Milan-Atalanta in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere anche la copertura del match sui nostri profili social, su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

L'arbitro della sfida di San Siro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, elemento di esperienza con all'attivo 131 direzioni in Serie A. 14 precedenti in campionato con i rossoneri e un bilancio di 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Ha già diretto due volte questa sfida: lo 0-2 rossonero del 23 maggio 2021 al Gewiss Stadium e lo 0-3 a favore dei bergamaschi nella stessa stagione, il 23 gennaio 2021. Ultimo incrocio con i rossoneri - e unico finora nel 2022/23 - è la sconfitta casalinga del 18 settembre contro il Napoli.

La 24ª giornata di Serie A si dispiegherà in quattro giorni di partite: turno al via ieri con Empoli-Napoli 0-2 e Lecce-Sassuolo 0-1. La domenica è stata inaugurata da Bologna-Inter 1-0 e proseguirà con Salernitana-Monza alle 15.00, Udinese-Spezia alle 18.00 e Milan-Atalanta alle 20.45. Due partite in programma lunedì: Hellas Verona-Fiorentina alle 18.00 e Lazio-Sampdoria alle 20.45. Si chiude martedì con altri due appuntamenti: Cremonese-Roma alle 18.30 e Juventus-Torino alle 20.45.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli* 65; Inter* 47; Milan e Roma 44; Lazio 42; Atalanta 41; Bologna* 35, Juventus 32; Torino 31; Udinese 30; Monza 29; Empoli 28*; Sassuolo* e Lecce* 27; Fiorentina 25; Salernitana 21; Spezia 19; Hellas Verona 17; Sampdoria 11; Cremonese 9. (* = una partita in più).

