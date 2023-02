Milan-Atalanta, Massara: “Per il rinnovo di Leao siamo fiduciosi”

Sul modo di giocare del Milan : "Credo che il periodo di difficoltà non dipendesse dal modulo. Abbiamo ritrovato compatezza in difesa e potremmo ritrovare anche l'attacco. Momento psicologico da superare".

Sul calciomercato estivo : "Chiaro che con il senno di poi si cambia idea, ma noi siamo contenti del nostro calciomercato. Stiamo costruendo un patrimonio per il futuro. Siamo convinti del valore della squadra e dell'allenatore".

Su Leao: "Siamo fermi al capitolo precedente, ma stiamo cercando soluzioni sia per lui che per Leao. Siamo fiduciosi e lavoriamo per trovare una soluzione".