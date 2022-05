Milan-Atalanta, Krunic: “Pronto a qualsiasi sacrificio per la squadra”

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Atalanta, partita del 37° turno della Serie A 2021-2022

Daniele Triolo

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla sua partita: "Non deludo mai? Anche i miei compagni fanno sempre il massimo quando sono chiamati in causa. Siamo tutti pronti a fare qualsiasi sacrificio per la squadra. Bisogna vincere, questa è la cosa più importante per me e per i miei compagni".

Sul suo grande intervento difensivo su Jérémie Boga: "L'immagine più bella è il gol di Theo, ma è stato un intervento importante. Penso che anche questi interventi diano una spinta in più alla squadra. Avete visto questi, ma ne facciamo sempre, altrettanto importanti, che ci fa notare il mister durante la settimana".

Sulla sua enorme duttilità: "Sono sempre disponibile per la squadra. Di qualsiasi cosa c'è bisogno, giocare 1, 3 o 95 minuti, non mi importa. Mi importa fare il massimo. A volte sbaglio, questo non lo so. Ci sono giocatori più bravi e importanti di me, ma ci impegniamo tutti per fare sempre di più. Questo deve rendere orgogliosi i nostri tifosi".

Sulle sue caratteristiche: "Penso che ho caratteristiche importanti. Mi manca un po' di fiducia, qualche gol e assist. Con la fiducia è molto più facile giocare. Dipende, poi, dalla partita. Oggi ho fatto la mezzala: è questo il mio ruolo preferito, dove do il meglio. Posso fare i miei inserimenti senza palla, il mister mi ha detto di farlo e l'ho fatto. Ho giocato mediano, a sinistra, sulla trequarti, non importa. Quando prepariamo le partite, mi concentro su quello che chiede il mister e su quello che vuole venga fatto in partita".

Sulle emozioni trasmesse dai tifosi: "Mi manca fiducia davanti la porta negli ultimi 20 metri, per le giocate importanti. Per quello abbiamo altri giocatori forti capaci di fare di più di me. Oggi avevamo tutti fiducia, la nostra tifoseria ci ha sostenuto anche quando sbagliavamo i passaggi: questo ci aiuta ancora di più". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

