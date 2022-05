Milan-Atalanta, Ibrahimovic carico: ha creato delle crepe nel vetro del bus

E' un Zlatan Ibrahimovic carichissimo: l'attaccante svedese avrebbe rotto il vetro dell'autobus del Milan con delle manate

Zlatan Ibrahimovic carichissimo. Il Milan, come avete potuto ben notare, è stato accolto da una marea rossonera all'esterno di 'San Siro'. Come riporta Gianluca Di Marzio, per incitare i tifosi l'attaccante svedese ha creato delle crepe ai vetri dell'autobus del Diavolo con delle manate prima della partita contro l'Atalanta.